Вертолет Robinson упал при зависании в Новгородской области

Вертолет Robinson R66 потерпел аварию в Новгородской области. ЧП произошло во время зависания на вертолетной площадке, погибших нет. Об этом в среду, 24 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел около 14:30 мск во вторник на вертолетной площадке Песь.

Отмечается, что воздушное судно выполняло тренировочный полет в радиусе 10 км от площадки. В вертолете находился один пилот. Авария произошла во время упражнения по зависанию.

Вертолет находящийся в собственности авиакомпании «Баркол», получил повреждения.

В Красноярском крае в среду, 24 февраля, вертолет с 16 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в тундре. По имеющейся информации, во время полета вертолета Ми-8 в двигателе возникли посторонние шумы. Пилоты решили экстренно снизиться и посадили вертолет на озере Дуромой.