В Красноярском крае вертолет совершил вынужденную посадку в тундре

В Красноярском крае в среду, 24 февраля, вертолет с 16 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в тундре. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Вертолет Ми-8 экстренно сел на Таймыре из-за проблем с двигателем.

«Во время полета вертолета Ми-8 в двигателе возникли посторонние шумы. Пилоты решили экстренно снизиться и посадили вертолет на озере Дуромой», — сказал собеседник агентства.

На борту находились 19 человек, включая 16 пассажиров, из них трое детей. Никто не пострадал.

4 февраля в аэропорту Южно-Сахалинска самолет совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Пострадавших нет. На борту самолета находились 90 пассажиров и семь членов экипажа.