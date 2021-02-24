Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут в этом году на 5%

Рост тарифов на электроэнергию для населения России в этом году не превысит 5%. Таким образом в Минэнерго прокомментировали сообщения СМИ о возможном росте тарифов в среду, 24 февраля.

«В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации рост цены (тарифа) на э/э населения в 2021 год в среднем не превысит 5%», — отмечают в ведомстве.

В министерстве добавили, что тарифы изменяют строго в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития России, ежегодно разрабатываемого Минэкономразвития и одобряемого правительством страны.

Конечные цены на электроэнергию для прочих потребителей (не население) имеют регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов.

По оценкам ведомства, возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний не повлияет на рост стоимости электроэнергии на свободном рынке в первой и второй ценовых зонах.

В неценовых зонах оптового рынка возможное изменение себестоимости продукции угольных компаний учтут в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах регулирования согласно действующему законодательству.

Изменения тарифов на тепловую энергию в этом году также не произойдет, все тарифные решения состоялись. Регуляторы учтут в будущем последующие возможные изменения, исходя из установленных тарифных ограничений.

Ранее в среду «Известия» со ссылкой на письмо замминистра энергетики России Анатолия Яновского в Минэкономразвития и Минпромторг писали, что тепловая и электроэнергия в стране могут подорожать. Это произойдет из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. В Минэнерго считают, что сборы лучше повышать поэтапно.

В то же время эксперты отмечают, что население защищено от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за коммунальные услуги.

Ранее, 19 ноября, в Госдуме состоялся круглый стол профильного комитета нижней палаты парламента по энергетике на тему: «Тарифное регулирование в электроэнергетике. Экономические аспекты установления цен для разных категорий потребителей». По его итогам составили проект документа, в котором правительству дали рекомендации по оценке сложившейся системы ценообразования и методики утверждения тарифов в электроэнергетике.