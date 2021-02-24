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В России предложили ограничить дивиденды для неэкологичных предприятий

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В правительстве России задумались о создании механизма по ограничению на выплату дивидендов для компаний, которые не ликвидируют вред окружающей среде. Об этом в среду, 24 февраля, сообщает РБК.

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Заместитель главы кабмина Виктория Абрамченко дала поручение разработать соответствующий механизм до 1 марта главе Минприроды Александру Козлову, Минэкономразвития, Минпромторгу и другим профильным ведомствам. Об этом сказано в протоколе по итогам совещания. Подлинность документа подтвердила представитель вице-премьера Марта Галичева. В протоколе говорится о необходимости разработки механизмов по финансированию ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах, где их собственники неизвестны или признаны банкротами.

Сейчас в законодательстве есть лазейка, которая позволяет бросать предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации. В связи с этим необходимо создать прозрачное правовое регулирование, которое, в частности, будет предусматривать ответственность собственников и административные меры.

В готовящемся законопроекте собираются предусмотреть меры по предоставлению собственниками промышленных предприятий финансовых гарантий по соблюдению требований в области охраны окружающей среды. Также эта мера должна коснуться и вновь создаваемых предприятий. Предлагается, что поступающие от компаний платежи будут расходовать на ликвидацию объектов накопленного вреда.

Также среди обсуждаемых финансовых механизмов — страхование, банковские гарантии, создание ликвидационных фондов самими компаниями.

В протоколе указана еще одна мера — механизм ограничения на выплату дивидендов и иных платежей по эмиссионным ценным бумагам, доходов по долям (паям), распределение прибыли между учредителями в случае невыполнения обязательств по соблюдению требований в сфере охраны окружающей среды.

8 февраля стало известно, что Минюст РФ зарегистрировал приказ Министерства природных ресурсов и экологии «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды». Абрамченко тогда заявила, что необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения вреда экологии. По ее словам, усовершенствование методик расчета ущерба связано с необходимостью создания прозрачного правового поля, механизмов, которые неукоснительно будут выполняться «загрязнителями».

Ранее в тот же день сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021–2030 годы.

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