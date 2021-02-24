«Ростех» анонсировал скорое начало испытаний огнеметной системы «Тосочка»

Государственные испытания новейшей тяжелой огнеметной системы «Тосочка» начнутся в ближайшее время. Об этом в среду, 24 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Ростеха».

«Дочерние структуры «Ростеха» <...> приступили к подготовке боевой машины ТОС-2 «Тосочка» к государственным испытаниям. Работы ведутся в рамках выполнения гособоронзаказа на 2021 год», — уточнили в госкорпорации.

Результаты испытаний помогут определить сроки постановки огнеметной системы на вооружение, отметили в «Ростехе».

Разработчиком ТОС-2 является НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева. «Тосочка» является наследницей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А с улучшенными характеристиками. От предыдущей модели она отличается тем, что выполнена на платформе колесного шасси.

Впервые ТОС-2 продемонстрировали публике в мае на Параде Победы в Москве. Позже в китайской прессе обратили на это внимание и подчеркнули, что о характеристиках данной системы пока очень мало известно.