С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Сахалине

Расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство на Сахалине, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) в среду, 24 февраля.

«Готовность к заступлению на боевое дежурство по охране воздушных рубежей Российской Федерации проверил лично командующий армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Владимир Кравченко», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте постоянной дислокации военнослужащие провели тренировку по отражению авиаудара условного противника.

В частности, они выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, осуществили поиск, сопровождение и классификацию условных воздушных целей.

В пресс-службе добавили, что все в цели были уничтожены учебными (электронными) пусками ракет при входе в зону поражения.

12 января сообщалось, что расчеты С-400 «Триумф» провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе. Тогда отмечалось, что боевые расчеты системы во время учений провели разведку, идентификацию и сопровождение целей условного противника в воздушном пространстве Северного морского пути.

С-400 «Триумф» способен уничтожать современные цели воздушного нападения, например баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.