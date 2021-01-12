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Расчеты ЗРС С-400 провели в Арктике учение по противовоздушной обороне

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Расчеты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» провели тренировку по противовоздушной обороне в арктическом регионе. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в пресс-службе Северного флота.

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«Сегодня дежурные силы зенитного ракетного полка из состава дивизии ПВО армии ВВС и ПВО Северного флота, дислоцированного на архипелаге Новая Земля, провели тренировку по противовоздушной обороне в Арктике», — говорится в сообщении.

Боевые расчеты ЗРС С-400 во время учений провели разведку, идентификацию и сопровождение целей условного противника в воздушном пространстве Северного морского пути. Роль условного противника выполняли истребители-перехватчики МиГ-31БМ, действовавшие в различном диапазоне высот.

В штабе Северного флота добавили, что тренировки такого типа «проводятся регулярно для поддержания высокого уровня подготовки боевых расчетов зенитных ракетных комплексов».

11 ноября 2020 года концерн «Алмаз-Антей» передал Минобороны России последний в минувшем году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Генеральный директор концерна Ян Новиков добавил, что обязательства перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 «Триумф» выполнены досрочно и в полном объеме.

В октябре стало известно, что российские Воздушно-космические силы защитят города и важные объекты одновременно несколькими типами ракет. Для этого Минобороны доработает системы ПВО С-400 «Триумф» и С-300.

ЗРК С-400 «Триумф» способен уничтожать современные цели воздушного нападения, например баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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