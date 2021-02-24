Извержение Ключевского вулкана на Камчатке начало набирать силу

Усиливается извержение из бокового прорыва Ключевского вулкана на Камчатке. Об этом в среду, 24 февраля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

«Извержение набирает силу. Из двух трещин на северо-западном склоне вулкана изливаются два лавовых потока протяженностью около 1 км. Над потоками наблюдается сильная парогазовая активность», — цитирует пресс-служба директора Алексея Озерова.

Специалисты института проанализировали различные варианты развития событий в районе побочного прорыва и на их основе составили схему вероятных путей движения грязекаменных потоков.Они указали на то, что лавовые потоки заставляют подтаивать поверхность ледника Эрмана, в результате чего образуются грязекаменные потоки. Один из таких потоков начал движение по руслу реки Крутенькая, указал Озеров.

«Возможно также распространение грязекаменного потока по реке Киргурич в северо-восточном направлении. В случае усиления извержения эти потоки пройдут восточнее поселка Ключи и достигнут реки Камчатка», — допустил директор института.

По его словам, при таком сценарии грязекаменные потоки не представляют опасности для расположенного вблизи вулкана поселка Ключи. Тем не менее еще один вариант развития событий, при котором грязекаменные потоки будут двигаться в северном направлении, заключает в себе угрозу размытия дороги Козыревск–Ключи.

Планируется, что более детальный прогноз будет получен после выезда отряда вулканологов в район Ключевского.

Ранее, 25 января, стало известно, что с вулкана сошли несколько лавин. О пострадавших данных не поступало.

19 января сообщалось, что в результате извержения вулкана Ключевской камчатский поселок Козыревск Усть-Камчатского муниципального района засыпало пеплом. По данным сейсмической станции, на северном склоне вулкана зафиксировали резкое увеличение амплитуды вулканического дрожания.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии.