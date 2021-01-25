Лавины сошли с вулкана Ключевской на Камчатке

С извергающегося вулкана Ключевской на Камчатке сошли лавины, следует из данных Института вулканолологии и сейсмологии ДВО РАН.

Несколько лавин сошли по Апахончискому желобу, за 10-15 минут фронт лавин сходил до высоты около трех тысяч метров над уровнем моря. Причиной данного явления стал обвал кромки кратера.

О пострадавших не сообщается.

20 января сообщалось, что в результате извержения вулкана Ключевской камчатский поселок Козыревск засыпало пеплом. Пеплопад продолжался в населенном пункте не менее часа.

Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 м, является самым высоким действующим вулканом Евразии.