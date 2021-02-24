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США и Канада договорились о модернизации НОРАД и диалоге по Арктике

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США и Канада договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и запуске расширенного диалога по Арктике. Об этом по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил президент США Джозеф Байден, сообщает NBC News.

По его словам, расширенный американо-канадский диалог по Арктике будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением.

Ранее стало известно, что на прошедших переговорах Соединенные Штаты и Канада приняли решение координировать свои действия в противостоянии Китаю.

23 января сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о встрече в следующем месяце.

Тогда лидеры двух стран предварительно обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.

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