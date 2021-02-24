США и Канада договорились о модернизации НОРАД и диалоге по Арктике
США и Канада договорились о модернизации Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) и запуске расширенного диалога по Арктике. Об этом по итогам виртуальной встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо заявил президент США Джозеф Байден, сообщает NBC News.
По его словам, расширенный американо-канадский диалог по Арктике будет охватывать вопросы, связанные с континентальной безопасностью, экономическим и социальным развитием и управлением.
Ранее стало известно, что на прошедших переговорах Соединенные Штаты и Канада приняли решение координировать свои действия в противостоянии Китаю.
23 января сообщалось, что Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о встрече в следующем месяце.
Тогда лидеры двух стран предварительно обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.