Байден и Трюдо договорились о встрече в феврале

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о встрече в следующем месяце. Об этом сообщил представитель канадского премьера Кэмерон Ахмад в субботу, 23 января.

«Два лидера договорились встретиться в следующем месяце для продвижения важной работы по обновлению тесной и крепкой дружбы между Канадой и США», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Lots of ground covered in PM @JustinTrudeau’s call with @POTUS @JoeBiden today, & lots of shared priorities 🇨🇦 🇺🇸



Full readout of their discussion👇🏼 pic.twitter.com/TGAkkuBIYA — Cameron Ahmad (@CameronAhmad) January 23, 2021

Также Байден и Трюдо обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.

При этом премьер Канады выразил разочарование решением США о блокировке строительства трубопровода Keystone XL. Предполагалось, что он позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна была составить 1,9 тыс. км.

Строительство нефтепровода поддерживала администрация экс-президента США Дональда Трампа, однако Джо Байден вскоре после вступления в должность главы государства подписал указ, который отменил данное решение.