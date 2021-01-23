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Байден и Трюдо договорились о встрече в феврале

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Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о встрече в следующем месяце. Об этом сообщил представитель канадского премьера Кэмерон Ахмад в субботу, 23 января.

«Два лидера договорились встретиться в следующем месяце для продвижения важной работы по обновлению тесной и крепкой дружбы между Канадой и США», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Также Байден и Трюдо обсудили вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, восстановления экономики, изменения климата, а также сотрудничество стран в Арктике.

При этом премьер Канады выразил разочарование решением США о блокировке строительства трубопровода Keystone XL. Предполагалось, что он позволит доставлять из Канады более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие предприятия в американских штатах Техас и Луизиана. Протяженность трубопровода должна была составить 1,9 тыс. км.

Строительство нефтепровода поддерживала администрация экс-президента США Дональда Трампа, однако Джо Байден вскоре после вступления в должность главы государства подписал указ, который отменил данное решение.

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