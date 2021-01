Байден и Трюдо договорились о встрече в феврале

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорились о встрече в следующем месяце. Об этом сообщил представитель канадского премьера Кэмерон Ахмад в субботу, 23 января.

«Два лидера договорились встретиться в следующем месяце для продвижения важной работы по обновлению тесной и крепкой дружбы между Канадой и США», — сообщается в пресс-релизе, опубликованном в Twitter.

Lots of ground covered in PM @JustinTrudeau’s call with @POTUS @JoeBiden today, & lots of shared priorities 🇨🇦 🇺🇸



Full readout of their discussion👇🏼 pic.twitter.com/TGAkkuBIYA