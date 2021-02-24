Беременным женщинам с COVID чаще свойственны преждевременные роды

Беременным женщинам, у которых был подтвержден коронавирус или выявлено подозрение на наличие COVID-19, значительно чаще свойственны преждевременные роды. Об этом со ссылкой на исследование ученых Имперского колледжа Лондона сообщил телеканал Sky News.

Так, в Великобритании у 12% беременных женщин с коронавирусной инфекцией случились преждевременные роды. При этом в среднем по стране недоношенные дети появляются у 7,5% британок. В США подобное произошло с 15,7% беременных женщин с COVID-19 или подозрением на инфекцию, что на 57% выше усредненного показателя.

Исследователи также подчеркнули, что заражение коронавирусом не приводит к появлению на свет ребенка с недостаточным весом или рождению мертвого плода. Что касается риска умереть от осложнений, связанных с коронавирусом, у беременных он такой же, как и у остальных женщин того же возраста и состояния здоровья.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил план правительства по снятию ограничений, действующих в связи с коронавирусной инфекцией в Англии, в четыре этапа.

По данным портала Worldometer на 23 февраля, в Великобритании выявлено 4 134 639 случаев заражения коронавирусом. Число летальных случаев составляет 121 305, выздоровело более 2,6 млн человек.