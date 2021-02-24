«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ после поражения «Витязя»

Хоккейный клуб «Витязь» проиграл финской команде «Йокерит» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как пишет «Спорт-Экспресс», встреча завершилась со счетом 3:2. У хозяев шайбы забросили Джордан Шредер, Юлиус Юнттила и Никлас Йенсен, а у гостей отличились Данила Моисеев и Маттиас Теденбю.

Поражение стало для «Витязя» четвертым и лишило шансов на выход в плей-офф. У «Витязя» осталось 57 очков, и он уже не сможет сместить «Спартак», который получает право на выход в плей-офф, с восьмого места.

16 февраля московский хоккейный клуб ЦСКА победил «Витязя» со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ и досрочно обеспечил себе первое место в дивизионе Тарасова.