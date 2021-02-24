Во Львове предложили ужесточить наказание за оскорбление украинского языка

Телеведущий из Львова Остап Дроздов во вторник, 23 февраля, потребовал ужесточить ответственность за оскорбление украинского языка среди граждан, в том числе несовершеннолетних.

По его мнению, нужно внести изменение в закон о языковой политике, согласно которому можно будет наказывать за публичное неуважение украинского языка.

Львовский телеведущий подчеркнул, что в настоящее время «презирать украинский язык» публично не могут должностные лица, работники госучреждений и другие категории населения, а «гражданам своим можно».

«Потому какая-то малолетка может обматерить язык, унизить — и ничего не будет. Если уж мы говорим об этом, то… нужно обратиться публично к языковому омбудсмену, и я это делаю в этом эфире, чтобы выступить с законодательной инициативой: внести в языковой закон определенный пункт о недопустимости и наказании за публичное неуважение или унижение украинского языка», — цитирует Дроздова «ПолитНавигатор».

Ранее 15-летняя девушка рассказала в сети о своем нежелании говорить на украинском языке, после чего была подвержена травле. Школьница заявила, что почти никто в Киеве не использует мову. Ролик из соцсетей удалили, а личные данные подростка добавили на сайт «Миротворец», в базе которого содержится информация о тех, кто якобы угрожает безопасности Украины.

С 16 января на Украине работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере услуг обязали обслуживать посетителей только на украинском языке, так как требование соответствующей статьи закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступило в силу.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона. Этим же законом было предложено ввести экзамены для чиновников, определяющие уровень знания украинского языка, и штрафовать за нарушение норм закона.