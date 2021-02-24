В ВДВ приступили к созданию аэромобильных подразделений

Минобороны приняло решение о формировании в составе Воздушно-десантных войск аэромобильных частей. Разработка организационно-штатной структуры батальонов нового типа, а также других руководящих документов будет завершена до конца года, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве.

С 2022 года такие батальоны начнут создавать во всех бригадах и дивизиях. При необходимости они смогут оперативно прибыть в место назначения на вертолетах. Батальоны нового типа еще больше повысят мобильность ВДВ и окончательно превратят их в силы быстрого реагирования.

Аэромобильные подразделения, в отличие от собственно воздушно-десантных, десантируются на вертолетах. При этом высадиться они могут на любой местности. В зависимости от условий бойцы выпрыгнут из севшей машины, спустятся на тросах, а при необходимости десантируются с высоты парашютным способом.

«Формирование подразделений на вертолетах расширит возможности по их применению. В зависимости от обстановки командир примет решение: десантироваться парашютным или вертолетным способом. Фактически десантники могут оперативно прибыть и выполнить задачи в любом регионе на любой местности — в горах, в лесах, в пустынях, где угодно. Если надо будет, мы из-под земли появимся и уничтожим противника», — заявил «Известиям» председатель «Союза десантников России» полковник Валерий Юрьев.

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