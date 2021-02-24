Винтокрылая пехота: в ВДВ приступили к созданию батальонов нового типа

Минобороны приняло решение о формировании в составе Воздушно-десантных войск аэромобильных частей. Со следующего года такие батальоны начнут создавать во всех бригадах и дивизиях. При необходимости они смогут оперативно прибыть в место назначения на вертолетах. Батальоны нового типа еще больше повысят мобильность ВДВ и окончательно превратят их в силы быстрого реагирования. В настоящее время в составе Воздушно-десантных войск экспериментальные аэромобильные батальоны есть только в 31-ой бригаде, которая дислоцируется в Ульяновске.

Где бронепоезд не промчится

Разработка организационно-штатной структуры батальонов нового типа, а также других руководящих документов будет завершена до конца года, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. А уже со следующего года новые подразделения начнут формировать. Согласно планам Минобороны, в каждой десантно-штурмовой бригаде появится аэромобильный батальон. По одному-два таких батальона будут созданы и в каждой воздушно-десантной и десантно-штурмовой дивизиях.

Аэромобильные подразделения, в отличие от собственно воздушно-десантных, десантируются на вертолетах. При этом высадиться они могут на любой местности. В зависимости от условий бойцы выпрыгнут из севшей машины, спустятся на тросах, а при необходимости десантируются с высоты парашютным способом. Это позволяет при проведении операции быстро концентрировать силы на нужном направлении, причем и в таких местах, куда сухопутная техника не доберется. Кроме того, вертолетный парк может располагаться непосредственно рядом с военным городком десантников.

— Формирование подразделений на вертолетах расширит возможности по их применению, — объяснил «Известиям» председатель «Союза десантников России» полковник Валерий Юрьев. — В зависимости от обстановки командир примет решение: десантироваться парашютным или вертолетным способом. Фактически десантники могут оперативно прибыть и выполнить задачи в любом регионе на любой местности — в горах, в лесах, в пустынях, где угодно. Если надо будет, мы из-под земли появимся и уничтожим противника.

Первые эксперименты по применению аэромобильных сил прошли на учениях «Центр-2018». Подразделение высадилось в тылу противника и сыграло большую роль в успехе операции. В дальнейшем этот компонент был задействован во всех крупных маневрах с участием ВДВ. Опыт использования аэромобильных подразделений был признан успешным. Единственное, что задерживало переход к аэромобильным частям, — скорость строительства вертолетов.

В прошлом году глава думского комитета по обороне и бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов в интервью «Известиям» заявил, что в ближайшие годы «мы перейдем к массовому насыщению наших войск современными многоцелевыми и ударными вертолетами».

В свою очередь нынешний командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков подчеркнул в беседе с «Известиями», что «десантно-штурмовые соединения нового типа способны самостоятельно действовать в тылу противника во взаимодействии с воинскими частями армейской авиации».

Реформа быстрого реагирования

Масштабная реформа Воздушно-десантных войск России началась в 2019 году. Она предполагает принципиально новый подход к их использованию. В советское время военное руководство считало, что голубые береты будут использоваться в массовых десантных операциях на европейском театре военных действий. Предполагалось, что воздушно-десантные дивизии (ВДД) будут в полном составе выбрасываться парашютным способом в тыл противника. У этих соединений не было тяжелого вооружения и техники.

После 1991 года в Вооруженных силах остались лишь четыре воздушно-десантные дивизии, с назначением и применением которых долго не могли определиться. В локальных конфликтах десантников использовали просто как хорошо подготовленную пехоту.

Несколько лет назад в составе ВДВ начали возрождать десантно-штурмовые бригады. Эти соединения оснащаются танками, артиллерией, беспилотниками.

После завершения реформы Воздушно-десантные войска должны стать основой сил быстрого реагирования. При необходимости они смогут оперативно прибыть в любой регион мира и решать там военные и военно-политические задачи или проводить гуманитарные операции. Поэтому десантников оснащают всем необходимым, чтобы они были способны длительное время действовать автономно, вдали от родины и без поддержки других войск. Командир десантников будет иметь под рукой самые разнообразные вооружения, средства передвижения на все случаи жизни, современные системы управления и связи, запасы материально-технических средств.

Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны приняло решение о начале закупок самоходных артиллерийских установок «Спрут-СДМ1». По огневым возможностям машины не уступают танкам, при этом способны преодолевать водные преграды и десантироваться парашютным способом. Операции ВДВ, в соединения которых они поступят, будут проходить гораздо эффективнее, отметили эксперты. Кроме того, по словам специалистов, такая техника незаменима на местности, где много водных преград.