В Казахстане опровергли сообщения об изменении «Спутником V» генома человека

Тезис из распространяющегося по социальным сетям в Казахстане видео о том, что вакцина против коронавируса «Спутник V» может изменять человеческий геном, не соответствует действительности и является антинаучным. Об этом сообщается созданный при поддержке министерства информации и общественного развития Республики Казахстан сайта stopfake.kz во вторник, 23 февраля.

«Это антинаучно», — говорится в сообщении.

По данным сайта, речь идет о видео, в котором говорится о том, что вакцина «Спутник V» «способна изменять человеческий геном».

Указывается, что в ролике сначала размыто дается описание работы препарата, а потом заявляется о вероятности, что он «будет иметь способность к изменению человеческого генома»

Казахстанский портал отмечает, что подобных свойств у этого препарата нет и быть не может, поскольку он разработан на основе аденовирусного вектора, а при его создании не использовались мРНК или ДНК-платформы. Принцип работы подобных вакцин подробно описан на официальном сайте Sputnikvaccine.com.

Подчеркивается, что препарат успешно прошел доклинические и клинические испытания и показал высокие уровни безопасности и эффективности. Ни у животных, на которых испытывали вакцину, ни у добровольцев, получивших ее, не зарегистрировали изменений генома, отмечал медицинский журнал The Lancet 2 февраля.

Согласно опубликованным журналом результатов третьей фазы клинических испытаний «Спутника V», его эффективность против коронавируса составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. В результате исследований не выявили серьезных побочных эффектов на введение препарата. Гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

Первая в России и мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи.