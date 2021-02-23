Более 200 гробов оказались в море из-за оползня на кладбище в Италии

В Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет La Stampa.

Стихийное бедствие произошло одном из пригородов Генуи, Камольи. Оползень также повредил фасад двух капелл. Группе рабочих, трудящихся на кладбище, удалось спастись.

На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.

Неподалеку от места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.

Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.

В январе оползень произошел в Карабудахкентском районе Дагестана. В результате произошедшего было разрушено несколько построек в фермерском хозяйстве, а некоторые частные дома оказались на краю огромной трещины, образовавшейся во время стихийного бедствия.