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Более 200 гробов оказались в море из-за оползня на кладбище в Италии

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В Италии в результате оползня часть кладбища сошла в море, в воде оказались более 200 гробов с захороненными. Об этом во вторник, 23 февраля, пишет La Stampa.

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Стихийное бедствие произошло одном из пригородов Генуи, Камольи. Оползень также повредил фасад двух капелл. Группе рабочих, трудящихся на кладбище, удалось спастись.

На месте работают пожарные бригады, полицейские и сотрудники береговой охраны. Водолазы ведут операцию по извлечению гробов из воды, во избежание возможных потерь установлены барьеры.

Неподалеку от места происшествия в ожидании официального объявления собрались обеспокоенные граждане, чьи родственники были погребены на кладбище.

Причина оползня пока не установлена, однако предполагается, что обрушение могло быть вызвано эрозией почвы.

В январе оползень произошел в Карабудахкентском районе Дагестана. В результате произошедшего было разрушено несколько построек в фермерском хозяйстве, а некоторые частные дома оказались на краю огромной трещины, образовавшейся во время стихийного бедствия.

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