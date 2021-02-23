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Борисов посетил Тверское суворовское училище и поздравил курсантов с 23 февраля

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Заместитель премьер-министра России Юрий Борисов поздравил курсантов и выпускников Тверского суворовского училища с Днем защитника Отечества и поучаствовал в открытии современного физкультурно-оздоровительного комплекса на его территории во вторник, 23 февраля.

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«Мне особенно приятно встречать этот праздник вместе с вами, в моем родном Тверском (Калининском) суворовском военном училище, где в 1974 году я получил путевку в жизнь», — сказал Борисов.

По его словам, это старейшее в России суворовское училище было создано в 1943 году и «стало родным домом для мальчишек военной поры (сынов полков, сирот и детей фронтовиков, отличной школой обучения и воспитания защитников Родины».

Вице-премьер рассказал, что за прошедшие годы более 70 выпускников училища стали генералами и более 50 — кандидатами и докторами наук.

Он отметил заслугу руководства Минобороны, командования училища, офицеров-воспитателей, преподавательского состава, стараниями которых в училище созданы необходимые условия для учебы, спорта и отдыха.

Борисов также указал и на спортивную инфраструктуру, построенную в училище для курсантов — крытый спортивный комплекс и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и ледовой площадкой, которую показали почетным гостям.

«Я горжусь родным училищем и очень рад, что для его нынешних воспитанников создана такая современная спортивная база», — приводит слова Борисова сайт правительства.

Ранее во вторник президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. Он отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Министр обороны Сергей Шойгу также поздравил ветеранов и действующих военных с этим праздником. По его словам, он олицетворяет героические страницы ратной летописи России.

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