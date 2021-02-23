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Савченко заявила об угрожающем Украине новом расколе

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Бывший народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко опасается, что Украине угрожает новый майдан, отметив, что за последние годы страна только раскололась в политическом, экономическом и идеологическом планах.

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«Украинцев это истощает. У нас впереди еще не один майдан, у нас впереди не один раскол», — сказала она в эфире телеканала «Наш».

Экс-парламентарий считает, что во время событий на Украине в 2014 году не выиграла ни одна сторона.

Савченко отметила, что Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение» и добивает государство в социальном плане.

В ноябре 2019 года Савченко в интервью телеканалу КРТ предрекла исчезновение Украины в 2023 году. По ее мнению, причиной развала страны станет законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, который лишит республику свободы и обесценит жизнь граждан.

В феврале 2020 года Cавченко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и не выполняет данные им предвыборные обещания. Она подчеркнула, что после победы Зеленского на выборах к власти в стране пришло «болото», а в президентскую партию «Слуга народа» набрали «не умеющих думать людей».

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позднее на площади произошли стычки между силовиками и демонстрантами.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в ходе нее погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за случившееся на режим тогдашнего президента Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул Украину. В России ему было предоставлено временное убежище до 26 октября 2021 года.

После госпереворота жители Донецкой и Луганской областей отказались признавать новую власть в стране и объявили о своей независимости. В результате Киев начал военную операцию против них. Ответственность за события украинская сторона возложила на Россию. Москва не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий в регионе.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом.

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