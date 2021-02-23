Украина подала в ЕСПЧ очередной иск против России

Киев подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, об этом говорится в коммюнике на сайте инстанции, опубликованном 23 февраля.

В иске Украина обвиняет Россию в «политических убийствах», не приводя конкретных обвинений. По утверждениям истца, убийства «являются постоянной административной практикой» России. Как уточняется, операции по ликвидации оппонентов России происходят в РФ и на территории других стран. В том числе и в странах-членах Совета Европы.

Документ зарегистрирован в ЕСПЧ 19 февраля, иск зарегистрировали под номером 10691/21.

В январе суд счел недоказанными ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом, отметил Минюст России. Одновременно инстанция подтвердила свои процессуальные полномочия по дальнейшему рассмотрению дела, в рамках которого дадут правовую оценку претензиям украинской стороны по событиям 2014–2015 годов в Крыму.

Украина подала жалобу в ЕСПЧ в марте 2014 года, заявив о якобы большом количестве нарушений прав человека и преступлений в Крыму, в которых обвинила Россию.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к Российской Федерации высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом.