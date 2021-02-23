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В Приморье развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. м

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В Уссурийске Приморского края по случаю Дня защитника Отечества развернули копию Знамени Победы площадью 200 кв. м. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщается на сайте регионального правительства.

Уточняется, что размер копии Знамени Победы составил 20 на 10 м.

«В День защитника Отечества приморцы положили начало общероссийской патриотической акции, посвященной сохранению памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, поддержке и защите ветеранов», — говорится в сообщении.

Организатором мероприятия выступила всероссийская организация «Боевое братство» при поддержке Совета отцов и Федерации кикбоксинга Уссурийского городского округа. В нем приняли участие более 200 жителей города.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении глава государства отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

В Москве по случаю Дня защитника отечества состоится салют. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

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