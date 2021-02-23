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Турецкое издание назвало репчатый лук полезным «суперпродуктом»

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Турецкое издание Milliyet рассказало о полезных свойствах репчатого лука, назвав его с суперпродуктом.

Согласно материалу издания, репчатый лук богат витаминами и питательными веществами, которые укрепляют человеческий организм. При ежедневном употреблении он, якобы, может творить чудеса.

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Так, ссылаясь на результаты ряда исследований, автор статьи заявил, что лук повышает плотность костей. Если есть продукт на протяжении одного месяца, плотность костей повысится на 5%.

Также репчатый лук снижает уровень холестерина и как следствие снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также улучшает пищеварение, так как способствует образованию в кишечнике «полезных бактерий». Волокна, поддерживающие здоровье кишечника, также снимают стресс, что улучшает качество сна.

Отметили в материале и свойства лука убивать по рту вредные бактерии, естественным образом обеспечивая гигиену ротовой области. Подобные антимикробные свойства способствуют укреплению зубов.

На этом полезные свойства репчатого лука не заканчиваются. В нем содержится «кверцетин» — вещество, которое борется с катарактой и в целом полезно для зрения. Он также богат витаминами А, С и Е, которые помогают излечивать повреждения кожного покрова и бороться с возрастными изменениями.

21 февраля ведущий научный сотрудник клиники лечебного питания НИИ питания РАМН Ольга Григорьян дала рекомендации, как подготовить организм к весне. В первую очередь эксперт посоветовала пить витаминные комплексы.

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