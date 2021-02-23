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Вильфанд предупредил о «кровавых» дождях на юго-западе Европы

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Дожди красноватого цвета, которые метеорологи называют «кровавыми», пройдут на юго-западе Европы. Причиной необычайного погодного явления, станут воздушные массы, насыщенные пылью из пустыни Сахара. Об этом во вторник, 23 февраля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Циркуляция меняет условия, начинает распространяться песок, пыль Сахары на европейскую часть. Перенос воздушных масс, насыщенных пылью, будет прежде всего происходить на Испанию, возможно, на самый юг Франции, на побережье Средиземного моря. Эти массы, встречаясь с умеренным воздухом Европы, будут обуславливать обострение фронтального раздела, в результате осадки будут красноватого цвета, как говорят, «кровавые дожди», — отметил ученый.

Вильфанд добавил, что такие необычные осадки будут наблюдаться в регионах на юго-западе Европы до 24 февраля включительно.

19 февраля европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus предупредила, что из Сахары по направлению к европейским странам движется облако пыли, которое может затронуть Санкт-Петербург.

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