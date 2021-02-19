Облако пыли из Сахары начало движение в сторону Санкт-Петербурга

Из Сахары по направлению к европейским странам движется облако пыли, которое может затронуть Санкт-Петербург. Об этом в пятницу, 19 февраля, предупреждает европейская программа космического наблюдения за Землей Copernicus.

«Прогноз качества воздуха службы мониторинга за атмосферой Copernicus показывает большое облако пыли, которое продвигается из Сахары в Южную и Центральную Европу и, как ожидается, достигнет их в выходные» — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент центр не располагает информацией о том, как это отразится на видимости.

«Ветер и погодные условия могут переносить пыль на тысячи миль, прежде чем она окончательно осядет на поверхность, что делает жизненно важным точное предсказание направления шлейфа и видимости при нем», — поясняет центр.

Ранее 18 января на окраине пустыни Сахара выпал снег. Снегопад прошел над алжирским городом Айн-Сефра, передает телеканал «Известия». Неделю назад температура здесь опустилась ниже нуля. Последний раз снег в этих местах выпадал три года назад.