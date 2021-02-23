Немецкие пивовары из-за COVID-19 уничтожили миллионы литров продукции

Ограничения, принятые на фоне пандемии COVID-19, вероятно заставят немецких производителей пива уничтожить миллионы литров продукции. Об этом в понедельник, 22 февраля, говорится в заявлении Объединения немецких пивоваров(Deutscher Brauer-Bund, DBB), которое подписали 300 пивоваренных заводов. Письмо размещено на сайте организации.

В документе сообщается, что пивовары не смогли реализовать скоропортящийся товар. Одной из причин, в частности, они назвали закрытие властями предприятий общественного питания, и указали, что «конца второму локдауну, действующему с начала ноября 2020 года, не предвидится».

Предприятия отрасли понесли ущерб на миллионы евро. При этом руководство страны лишило пивоваренную отрасль поддержки, поскольку пивоварни не считаются гастрономическими точками и не получают достаточного объема госпомощи.

«1500 немецких пивоварен остались с пустыми руками. Мы говорим преимущественно о средних и кустарных предприятиях, которые пережили мировые войны, экономические и валютные кризисы — и теперь переживают конец не по своей вине», — резюмировали в DBB.

Как сообщило в понедельник издание Spiegel, канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что необходимо осторожно смягчать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что ослабить ограничения можно в сферах личных контактов, образования, культуры, общепита и спорта. Однако население обязано сохранять осторожность, чтобы не допустить новых резких вспышек заболевания.

Власти Германии 10 февраля приняли решение продлить карантинные меры в стране до 7 марта.

Вместе с этим с 1 марта при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических правил начнут работать парикмахерские. Решение об открытии школ остается за руководством федеральных земель.

Дальнейшее ослабление локдауна последует только в случае, если в течение недели число новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тыс. жителей. Тогда речь может идти об открытии, в частности, торговых точек, музеев и других заведений.

По признанию канцлера Германии Ангелы Меркель, пандемия коронавирусной инфекции стала самым серьезным испытанием для Германии за последние годы.