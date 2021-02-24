Северный экстрим: как пересечь Камчатку на собаках

Гонки на собачьих упряжках прошли на Камчатке в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021». Они стали генеральной репетицией перед основным заездом — тысяча километров через леса и тундру. Как каюры и их собаки преодолевают сложнейшие маршруты — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Первыми на трассу вышли дети. В гонке «Дюлин-2021» приняли участие 74 юных каюра возрастом от 7 до 17 лет
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Состязания взрослых команд стали прологом перед началом основных соревнований
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Спринтерский заезд на дистанцию 10 км прошел по лесу в пригороде Петропавловска-Камчатского
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В соревнованиях приняли участие 44 каюра, они боролись за главный приз — 100 тыс. рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гости фестиваля тем временем смогли осмотреть этническую деревню и узнать много интересного о быте коренных народов Севера
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Здесь организовали зоны, где можно сфотографироваться с оленями
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Северные мастерицы проводят мастер-классы по пошиву традиционных украшений. Очень любопытные экспонаты можно увидеть на выставке изделий из костей морских животных, здесь же можно купить экзотический сувенир
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Гурманы имеют возможность продегустировать приготовленный местными поварами рыбный паштет и оленину
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Также гостей развлекают этническими танцами и играми
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Основная гонка начнется 28 февраля и продлится около двух недель, ориентировочно до 13 марта
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Она пройдет по маршруту Эссо–Оссора через леса и тундру и будет состоять из 12 этапов общей протяженностью 950 км
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Этот зимний праздник проводится на Камчатке уже 31-й год. Интерес к нему постоянно растет, как и призовой фонд для победителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Чемпион получит в награду 3 млн рублей, обладатель второго места — 2 млн, третьего — 1 млн рублей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В следующем году фестиваль может стать международным — на него планируют пригласить каюров из Германии и Китая, которые давно интересуются этой необычной гонкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Крутые склоны, долгие подъемы, резкие повороты, сотни километров пути — ее результат всегда непредсказуем
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