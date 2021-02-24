Северный экстрим: как пересечь Камчатку на собаках

Гонки на собачьих упряжках прошли на Камчатке в рамках зимнего фестиваля «Берингия – 2021». Они стали генеральной репетицией перед основным заездом — тысяча километров через леса и тундру. Как каюры и их собаки преодолевают сложнейшие маршруты — в фотогалерее «Известий»