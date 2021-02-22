Глава гильдии киноведов и кинокритиков прокомментировал смерть Градовой

Публика полюбила заслуженную артистку РСФСР Екатерину Градову за множество ролей в театре, но именно роль радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны» осталась в памяти как великолепное исполнение драматичности судьбы этого персонажа. Об этом «Известиям» сообщил 22 февраля глава гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.

«Екатерина Градова — актриса одной роли в кино и многих очень разнообразных — в театре, там было множество образов первого и второго плана. <...> Но именно радистка Кэт для массовой аудитории главная профессиональная вершина актрисы», — сказал он.

Разлогов отметил соединение в образе героини женской привлекательности, романтизма отношений и в то же время «вписанности в шпионскую историю», что, по мнению искусствоведа, придало этому женскому образу дополнительные смыслы.

«Не только внешние данные артистки и контекст сюжета о Штирлице помогли создать яркий и многосторонний образ, соответствующий плотности содержания самого фильма», — подчеркнул Разлогов.

Ранее в этот день директор Гильдии актеров Союза кинематографистов 22 февраля Валерия Гущина сообщила о смерти Екатерины Градовой.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ, она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. Также играла в Московском академическом театре сатиры.

В 1973 году снялась в «Семнадцати мгновениях весны». В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной.