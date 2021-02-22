Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-году жизни, сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов 22 февраля Валерия Гущина.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — цитирует ее слова ТАСС.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ, она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. Также играла в Московском академическом театре сатиры.

Градова стала известной после того, как 1973 году на экраны вышел фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной. Заслуженная артистка РСФСР.