Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Сирия зарегистрировала «Спутник V» и разрешила ее применение в стране
Общество
Россия и Иордания локализуют производство ракет комплекса «Корнет-Э»
Мир
Польша и Украина призвали Байдена остановить строительство «Северного потока – 2»
Политика
В Госдуме предложили ужесточить наказание за оскорбление ветеранов
Политика
Миронова выдвинули на пост главы обновленной «Справедливой России — За правду»
Мир
Зеленский поделился планами Киева построить аэропорт в Донбассе
Мир
Минск примет меры в сфере безопасности в случае эскалации напряженности с Западом
Мир
В РАН отметили безопасность пролетающих 22 и 23 февраля мимо Земли астероидов
Общество
Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

Умерла сыгравшая радистку Кэт актриса Екатерина Градова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт в фильме «Семнадцать мгновений весны», умерла на 75-году жизни, сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов 22 февраля Валерия Гущина.

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря», — цитирует ее слова ТАСС.

Актриса родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье известного архитектора, профессора, член-корреспондента Академии архитектуры и альпиниста Георгия Градова, погибшего при восхождении на Памир, и актрисы Театра имени Гоголя Раисы Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков, Школе-студии МХАТ.

Была замужем за Андреем Мироновым, у них родилась дочь Мария Миронова, актриса кино и театра.

Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году. Будучи студенткой 4-го курса Школы-студии МХАТ, она сыграла главную роль А.Н. Негиной в спектакле «Таланты и поклонники» Московского академического театра имени Маяковского. Также играла в Московском академическом театре сатиры.

Градова стала известной после того, как 1973 году на экраны вышел фильм «Семнадцать мгновений весны», в котором она сыграла радистку Кэт. В фильме «Место встречи изменить нельзя» Градова исполнила роль красавицы-мошенницы Светланы Волокушиной. Заслуженная артистка РСФСР.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021