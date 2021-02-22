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Воры вернули зоопарку Перми украденного кота

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Украденный кот по кличке Кузя вернулся в Пермский зоопарк, неизвестные принесли животное на проходную, сообщил 22 февраля телеканал РЕН ТВ.

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О пропаже кота стало известно в этот день утром, сотрудники зоосада сообщили, что питомец жил в павильоне с птицами, но 21 февраля неизвестный унес его.

Зоологи обратились к общественности с просьбой вернуть кота, так как ему необходима специальная диета в силу пищевой аллергии. Персонал даже был готов заплатить вознаграждение за возврат животного.

«Мы все очень рады. Надеемся, что теперь люди научатся, наконец, что брать, не спросив, — плохо», — прокомментировали в зоопарке возвращение кота.

Ранее в феврале полицейские подмосковной Коломны раскрыли кражу енота. По подозрению в совершении этого преступления задержали двух местных жителей, 23 и 27 лет. Енота-полоскуна изъяли и вернули владелице.

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