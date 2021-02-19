Кражу енота раскрыли в Коломне

Полицейские Коломны раскрыли кражу енота. Материальный ущерб оценили в 16 тыс. рублей.

Как пишет «Подмосковье сегодня», в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась, что из частного дома на Центральной улице в Мячково похитили енота. Было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении этого преступления задержали двух местных жителей, 23 и 27 лет. Енота-полоскуна изъяли и вернули владелице.

Сейчас злоумышленники находятся под подпиской о невыезде.

5 февраля сообщалось, что в Домодедово спасли енота, который забрался под капот автомобиля каршеринга. Его обнаружил там механик, обслуживавший авто.