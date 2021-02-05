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В Домодедово спасли забравшегося под капот машины енота

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В Домодедово спасли енота, который накануне забрался под капот автомобиля каршеринга на стоянке. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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Накануне вечером енота под капотом одного из автомобилей обнаружил механик, занимавшийся обслуживанием авто. Енот застрял в моторном отсеке. Попытки представителей орнитологической службы аэропорта и Российского биологического общества выманить животное оказались безуспешными, и сотрудникам компании пришлось всю ночь дежурить на парковке.

Отмечается, что на выручку еноту даже прибыли зоопсихологи из Рязани, в аэропорту подогнали эвакуатор. Зоозащитники послали машину к своему знакомому ветеринару в Москве, и повезло, что она была в клинике. Врач дала транквилизатор, который вкололи еноту, а уже потом вытащили, пишет сайт kp.ru. Совместными усилиями животное было спасено, его отвезли в клинику.

Как пишет телеканал «Звезда», начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров призвал водителей проверять капоты машин, особенно зимой, поскольку если они недавно ездили и еще теплые, то туда может забраться енот, кошка или другое животное.

В декабре московские пожарные спасли замерзшего енота, просидевшего на дереве два дня. После спасения енот сразу убежал.

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