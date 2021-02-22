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В России не используют Boeing-777 с двигателями Pratt & Whitney 4000

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Российские авиакомпании уже не используют самолеты Boeing-777, оборудованные двигателями Pratt & Whitney 4000. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Росавиации.

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«Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями», — говорится в сообщении.

Boeing ранее рекомендовал приостановить полеты самолетов модели 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112, после того как обшивка с такого двигателя во время взлета самолета упала на оживленный квартал в американском Денвере.

Boeing также поддержал решение Японского бюро гражданской авиации приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777, а также проверку лайнеров со стороны FAA.

20 февраля борт авиакомпании United Airlines с 241 пассажиром выполнял рейс из Денвера в Гонолулу. Вскоре после взлета у воздушного судна возникла проблема с двигателем. Обломки металлической детали лайнера рухнули на Денвер, в том числе прямо на жилую улицу. Экипаж был вынужден вернуться в аэропорт вылета. Никто в результате инцидента не пострадал.

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