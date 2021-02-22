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В Испании произошло групповое изнасилование с участием ТВ-звезд

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В населенном пункте Кольменарехо в Мадриде гражданская гвардия расследует заявление о групповом изнасиловании, которое произошло во время незаконной вечеринки, где присутствовали участники популярного реалити-шоу «Остров искушений» (La isla de las tentaciones). Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщает издание 20minutos.

Отмечается, что на мероприятии не были соблюдены антиковидные меры.

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«Это было не событие, даже не вечеринка. Это была оргия», — сообщил источник в полиции.

По информации газеты, в арендованном доме собралось около 50 молодых людей, в том числе участники телешоу, туда также были приглашены и другие звезды телевидения, которые отказались от встречи.

Согласно заявлению одной из пострадавших, ей предложили напиток, после которого она начала терять сознание. Придя в себя, она вспомнила, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.

Кроме того, это не единственный подобный случай, который происходил в стенах заведения. Владелец шале предупредил полицию о том, что обнаружил еще нескольких свидетельств о таких незаконных собраниях.

Ранее, 15 января, врач-сексолог Евгений Кульгавчук предупредила о том, что восстановление после коронавируса может продлится до полугода и повлечь за собой ограничения, в том числе и в интимной жизни. По словам сексолога, уже появляются исследования о том, что COVID-19 неблагоприятно сказывается не только на репродуктивной системе, но и на сосудах. У мужчин это может быть чревато эректильной дисфункцией и ухудшением продуктивного потенциала, уточнил Кульгавчук.

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