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Концерн «Калашников» доработал снайперскую винтовку Чувакина

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Концерн «Калашников» доработал по требованиям Минобороны снайперскую винтовку Чувакина (СВЧ), которая должна заменить в армии РФ снайперскую винтовку Драгунова (СВД). Об этом рассказали журналистам 22 февраля в пресс-службе концерна «Калашников» на выставке вооружений iDEX-2021 в Абу-Даби.

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Винтовку улучшили по требованию заказчика. «В настоящее время доработанная с учетом пожеланий заказчика винтовка СВЧ (опытно-конструкторская работа «Жнец») продолжает проходить цикл государственных испытаний», — уточнили разработчики.

СВЧ впервые представили в рамках военно-технического форума «Армия» в 2017 году. Винтовка разработана под два патрона — мощный отечественный винтовочный патрон 7,62 на 54 миллиметра с закраиной и винтовочный патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр.

Винтовка должна обеспечить поражение одиночных целей первым выстрелом на дальности до 1 километра.

Как сообщалось ранее в этот день, в 2021 году должны начаться поставки в армию новейшего 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, который разработан группой компаний «Калашников».

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