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Поставки новейшего пистолета-пулемета Калашникова начнутся в 2021 году

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В 2021 году должны начаться поставки новейшего 9-мм пистолета-пулемета ППК-20, который разработан группой компаний «Калашников». Об этом в понедельник, 22 февраля, заявил гендиректор группы компаний Дмитрий Тарасов.

«Поставок ППК-20 пока еще не было, они планируются в 2021 году», — отметил Тарасов на международной выставке вооружений в Объединенных Арабских Эмиратах IDEX-2021.

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Группа компаний «Калашников», которые входят в госкорпорацию «Ростех», отмечает, что новейший пистолет-пулемет ППК-20 создан на базе уже знакомого пистолета-пулемета «Витязь-СН». Отличия, по словам, Тарасова, заключаются в том, что у ППК-20 переработанный ударно-спусковой механизм и более современный приклад в отличие от «Витязя».

Ранее, 22 июля 2020 года, стало известно, что государственные испытания пистолета-пулемета, который разработан в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) «Витязь-МО», завершены. Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти конструктора стрелкового оружия Виктора Калашникова.

В состав ППК-20 входит ремень с одноточечным и двухточечным закреплением. Для переноски магазинов, крепежных устройств, приборов малошумной стрельбы, переходника, обойм и оружейной масленки в состав введена сумка из материала с цифровой маскирующей окраской.

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