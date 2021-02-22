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В Крыму выведут сорта фейхоа, оливок и киви для выращивания в России
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В Крыму выведут сорта фейхоа, оливок и киви для выращивания в России

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В Крыму появится научный центр, где ученые выведут сорта субтропических культур для выращивания в России. Об этом в понедельник, 22 февраля, сообщили в Крымском федеральном университете.

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Как пояснили специалисты, результаты исследований могут потребоваться и другим регионам при условии климатических изменений и невозможности культивировать определенные растения и плоды. Так, адаптировать для выращивания в стране ученые намерены фейхоа, гранаты, оливу и киви.

«Центр селекции субтропических культур, на создание которого вуз выиграл грант, — это задел на долгосрочную перспективу. Изменения климата требуют, чтобы у России были ученые и компетенции по данным направлениям», — цитирует ТАСС ректора вуза Андрея Фалалеева.

Проректор вуза по внешним связям Михаил Сергеев добавил, что подобный центр будет актуален из-за возникающих сложностей при получении традиционных садовых культур. Он также обратил внимание, что считавшиеся ранее экзотическими фрукты и растения при адаптации к выращиванию в стране, станут экономически более привлекательными.

Кроме того, под Симферополем будет также основан научный центр, целью которого будет разработка технологий для высокопроизводительного сельского хозяйства. В штате будут трудиться генетики, приспосабливающие культуры к новым районам. Также в университете будут работать с новыми технологиями, предназначенными для аграрных предприятий.

Ранее в феврале сообщалось, что в Ставропольском крае распространят программу поддержки развития суперинтенсивных садов еще на 11 округов. Планируется, что в этом году в ней смогут принять участие 200 личных хозяйств, которые заложат 20 га фруктовых и плодовых садов.

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