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Суперинтенсивные сады появятся еще в 11 округах Ставрополья

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Программа поддержки развития суперинтенсивных садов будет распространена еще на 11 округов Ставропольского края. Планируется, что в этом году в ней смогут принять участие 200 личных хозяйств, которые заложат 20 га фруктовых и плодовых садов.

К 2024 году начнут плодоносить сады на 60 га. С них можно будет собрать до 6 тыс. т фруктов, передает NewsTracker. «Эксперимент, направленный на развитие садоводства в ЛПХ граждан, подразумевает выдачу грантов на закладку сада суперинтенсивного типа. Размер гранта составляет 400 тыс. рублей, или 95% от затрат граждан», — сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер.

В 2020 году в Ставропольском крае аграриям была оказана финансовая поддержка в размере 4,8 млрд рублей. Из этой суммы около 1,2 млрд рублей направили в виде компенсирующей субсидии. 504 млн рублей потратили на развитие сельских территорий. Еще 67,8 млн рублей — на создание системы поддержки фермеров. 680 млн рублей выделили возмещение затрат, понесенных при закладке новых виноградников, а также на поддержку элитного семеноводства.

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