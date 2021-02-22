В США немецких спецназовцев приняли за террористов

Скрытное поведение двух военных специального назначения бундесвера (KSK) на учениях в американском штате Аризона едва не спровоцировало дипломатический конфликт, пишет 20 февраля издание Der Spiegel.

Отмечается, что два немецких бойца в рамках мероприятий направились в местный госпиталь, чтобы выяснить, смогут ли врачи оказать иностранным солдатам помощь в случае внештатной ситуации или заражения коронавирусной инфекцией.

При этом, когда их попросили предъявить удостоверения личности, военные отказались, продемонстрировав только соответствующий приказ ООН. В итоге медработники сообщили о подозрительных мужчинах в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Американское ведомство, в свою очередь, пыталось связаться с посольством Германии в США, однако там из-за секретности учений в Аризоне не смогли прояснить ситуацию. Только после многочисленных телефонных звонков в Берлин удалось выяснить все обстоятельства инцидента.

30 января в американском Техасе на военной базе Форт-Блисс 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь.