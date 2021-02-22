Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Boeing рекомендовал приостановить полеты лайнеров 777
Общество
«Бутырка» впервые со времен СССР избавилась от превышения лимита заключенных
Мир
Правительство Австралии откажется от рекламных кампаний в Facebook
Мир
РФ приветствовала высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
Мир
Российский беспилотник «Орион» нанес 17 ударов по террористам в Сирии
Мир
В Алеппо откроют три пункта пропуска беженцев
Мир
МИД Китая обвинил Трампа в деградации отношений Пекина и Вашингтона
Мир
Facebook заблокировал рекламу вакцинации от COVID-19
Происшествия
Один человек погиб и девять пострадали в ДТП под Красноярском

В США немецких спецназовцев приняли за террористов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скрытное поведение двух военных специального назначения бундесвера (KSK) на учениях в американском штате Аризона едва не спровоцировало дипломатический конфликт, пишет 20 февраля издание Der Spiegel.

Строжайшие союзники: к чему приведут разногласия между Германией и США
На повестке двух стран стоят вывод из ФРГ американских войск и конфликт вокруг «Северного потока – 2»

Отмечается, что два немецких бойца в рамках мероприятий направились в местный госпиталь, чтобы выяснить, смогут ли врачи оказать иностранным солдатам помощь в случае внештатной ситуации или заражения коронавирусной инфекцией.

При этом, когда их попросили предъявить удостоверения личности, военные отказались, продемонстрировав только соответствующий приказ ООН. В итоге медработники сообщили о подозрительных мужчинах в Федеральное бюро расследований (ФБР).

Американское ведомство, в свою очередь, пыталось связаться с посольством Германии в США, однако там из-за секретности учений в Аризоне не смогли прояснить ситуацию. Только после многочисленных телефонных звонков в Берлин удалось выяснить все обстоятельства инцидента.

30 января в американском Техасе на военной базе Форт-Блисс 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021