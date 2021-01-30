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Военные США приняли антифриз за алкоголь и отравились

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В американском Техасе на военной базе Форт-Блисс 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь. Об этом в субботу, 30 января, сообщает издание The Tribune.

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Об инциденте, произошедшем 28 января, стало известно накануне, однако чем конкретно отравились военнослужащие, не сообщалось. Среди госпитализированных солдат один прапорщик, два унтер-офицера и восемь рядовых военнослужащих. Двое из них находятся в критическом состоянии.

По данным издания, военнослужащие употребили вещество в последний день 10-дневных учений.

«Первоначальные результаты токсикологии указывают на то, что солдаты отравлены этиленгликолем», — указали официальные представители армии.

При этом отмечается, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей, а также во время учений.

Этиленгликоль является токсичным веществом, которое не имеет запаха, но ему присущ сладковатый вкус. В связи с происшествием проводится расследование.

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