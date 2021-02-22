В Китае назвали обязательные для термообработки продукты

Китайское издание Sohu 22 февраля опубликовало список продуктов, которые нельзя употреблять в сыром виде.

Так, термической обработке необходимо подвергать мясо, чтобы избавить продукт от крови и бактерий. Кроме того, автор статьи рекомендует перед бланшированием замочить куски.

Маринованные, вяленые продукты и такие свежие овощи, как сельдерей, спаржа и молодая цедрела необходимо обваривать, чтобы уменьшить соленость и содержание нитритов.

Кипятком также рекомендуется обдать стручковую и обычную фасоль во избежание проблем с пищеварением. Еще варка нужна продуктам, которые сложно почистить, например, цветную капусту и брокколи. Там, по словам журналиста, могут сохраниться следы пестицидов или поселиться насекомые.

Вместе с этим подвергать бланшированию необходимо продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинат, молодые побеги бамбука, молодые ростки цицании и горькую тыкву.

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