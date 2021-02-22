Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на «нарушения прав человека» в РФ

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призовет Совет по правам человека ООН принять меры в связи с «систематическими нарушениями прав человека» в России, Белоруссии, Мьянме и Китае. Об этом 22 февраля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на фрагмент речи Рааба на заседании совета по правам человека.

В своей речи Рааб говорит, что Россия «не выполняет свои международные обязательства», а свидетельствует об этом ситуация с блогером Алексеем Навальным и разгоном участников несогласованных акций в его поддержку.

«Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России ее международным обязательствам в сфере прав человека и ценностям, преданности которым мы добиваемся и которые мы пообещали поддерживать», — сказал Рааб.

Ранее, 2 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам Запада, призывающим освободить блогера Алексея Навального, следует не вмешиваться во внутренние дела России, а заниматься своими проблемами.

Столичный Симоновский суд на выездном заседании в Мосгорсуде во вторник удовлетворил ходатайство ФСИН и заменил условный срок Алексею Навальному по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше» на реальный в 3,5 года. Отбывать наказание блогер будет в колонии общего режима.

20 февраля суд оставил в силе решение о замене Навальному условного срока реальным по делу о мошенничестве против компании «Ив Роше», при этом ему было зачтено время нахождения под стражей и под домашним арестом. Таким образом, Навальный должен отбыть 2,5 года заключения.