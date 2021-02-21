На курорте «Игора» состоялся концерт в честь 15-го горнолыжного сезона

На курорте «Игора» в Ленобласти состоялся большой концерт. Туристический комплекс отмечает 15-й горнолыжный сезон, сообщает телеканал «Известия».

Для любителей активного отдыха выступили артисты «Ленинград Центра». Главным событием стало выступление группы Iowa.

Участники мероприятия и туристы назвали «Игору» лучшим горнолыжным курортом, который есть в Ленобласти.

«Я катаюсь уже больше 10 лет, опыт позволяет, на любой трассе. Самый лучший курорт вообще в Ленинградской области. Всё что хочешь — кафе, отличные склоны, прекрасное обслуживание. Все очень здорово, замечательно», — рассказала одна из гостей курорта.

Гендиректор «Игоры» Дмитрий Мельников в свою очередь отметил, что на данный момент курорт может похвастаться не только самыми длинными по протяженности склонами в Ленобласти, но и прекрасным Ледовым дворцом, в котором есть профессиональная арена для занятий коньковыми видами спорта.

«Есть керлинг, есть боулинг, зона игровых автоматов. Есть прекрасный спа-комплекс, коттеджный поселок, апарт-отель, озеро, которое летом функционирует, как полноценный пляж», — добавил Мельников.

По его словам, в планах — развиваться дальше, 15 лет — это только самое начало.

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