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Дальневосточные надежды: на Камчатке появился первый ледовый комплекс

Спортивная инфраструктура региона поможет российским олимпийцам
Фото: Камчатка-Информ/kamchatinfo.com
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Дальневосточные надежды: на Камчатке появился первый ледовый комплекс
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2021-02-21 22:18:34
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В Петропавловске-Камчатском открылся ледовый дворец, ставший первой крытой ареной в городе и регионе. Торжественная церемония состоялась при участии губернатора Камчатки Владимира Солодова. В эти же дни прошел фестиваль «Берингия-2021», являющийся, по словам собеседников «Известий», одним из самых знаковых событий в жизни региона. Развитие спортивного кластера Камчатки чрезвычайно важно. Уже достигнута договоренность с Минспортом о том, что в преддверии международных спортивных форумов в Азии регион станет одной из точек, где будут создавать федеральные центры сбора спортсменов. Представители Камчатки в парламенте считают, что субъект может стать столицей спортивной подготовки не только перед крупными событиями, но и в повседневном режиме.

Новый дворец

На Камчатке появился первый в регионе крытый ледовый дворец «Вулкан». Торжественная церемония открытия прошла 21 февраля в столице края Петропавловске-Камчатском. Этого события, как рассказали «Известиям» местные политики и жители региона, Камчатка ждала много лет. В ходе мероприятия губернатор края Владимир Солодов отметил, что открытие центра позволит региону достичь новых показателей в зимних видах спорта.

— Сегодня мы открываем первый на Камчатке, один из лучших на Дальнем Востоке ледовый центр «Вулкан». Уверен, что он поставит новую ступень в развитии хоккея, фигурного катания и привлечет еще больше ребят в эти азартные и захватывающие виды спорта, — подчеркнул губернатор.

Дальневосточные надежды
Ледовый дворец «Вулкан»

Ледовый дворец «Вулкан»

Фото: Камчатка-Информ/kamchatinfo.com
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По словам местных жителей, раньше у региона не было площадки, на которой можно было бы заниматься зимними видами спорта круглогодично. Открытый лед заканчивался в апреле, тогда же кончались и регулярные тренировки. «Вулкан» представляет из себя ледовую площадку с трибунами на 200 человек, тренажерными залами и раздевалками.

События в спортивной жизни региона, к слову, не закончились на открытии ледового дворца. В этот же день на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова состоялась детская гонка на собачьих упряжках в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2021». Несмотря на 10-градусный мороз юные участники вместе с родителями стойко переносили погодные трудности, находясь на улице несколько часов. Однако, вероятно, больший дискомфорт им доставляло настойчивое желание зрителей сделать фотографии с их четвероногими питомцами. Впрочем, туристы почти не получали отказов.

В соревнованиях приняли участие не только жители Камчатки, но и молодые наездники из других регионов.

Дальневосточные надежды
Гонка «Берингия-2021»

Гонка «Берингия-2021»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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— Мы приехали из Владивостока специально на эту гонку. Дома всего 8 человек моей возрастной группы участвуют в подобных соревнованиях, а здесь больше 20, — рассказала «Известиям» 13-летняя участница гонки.

Ее родители отметили, что важно не только это, но и размеры призовых — на Камчатке они намного выше, чем в Приморье. Также они посетовали, что со стороны властей практически нет поддержки, а все расходы, включая содержание собак и эксплуатацию инвентаря, приходится платить из собственного кармана.

На следующий день, 22 февраля, прошел забег уже более опытных профессионалов. Во время гонок для зрителей и туристов работали этнографический музей, пункт полевой кухни и концертные площадки. Особое внимание взрослых и детей привлекали образцы техники, среди которых были вертолеты, снегоходы и джипы. Ради фотографии люди вставали в очередь, даже несмотря на низкие температуры.

Дальневосточные надежды
берингия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Справка «Известий»

Зимний фестиваль «Берингия» изначально представлял из себя только традиционную камчатскую гонку на собачьих упряжках, однако со временем этот форум объединил в себе спорт, культуру и бизнес. В 2021 году запланированы детская и взрослые гонки на собачьих упряжках, деловой форум «Дальний Восток: зима открытий», фестиваль экстремальных видов спорта, а также выставка-ярмарка «Сказочная Камчатка: пушнина и меха».

С прицелом на будущее

В ближайшие годы в азиатском регионе пройдут крупные международные спортивные форумы. В том числе летние Олимпийские игры в Токио — 2021 и зимняя Олимпиада в Пекине — 2022.

— Мы находимся в уникальном часовом поясе — девять часов от Москвы. Это полезно для тренировок, акклиматизации и адаптации спортсменов перед соревнованиями, которые будут проходить в азиатском регионе. Есть договоренность, что Камчатка станет одной из точек, где будут создаваться федеральные центры сбора, — отмечал ранее в интервью «Известиям» Владимир Солодов.

Дальневосточные надежды
камчатка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тем не менее, он подчеркнул: объекты не «затачиваются» под форумы. Представители региона в парламенте считают, что край может стать спортивным центром страны.

— У Камчатки есть все шансы, чтобы стать столицей подготовки российских спортсменов не только перед крупными соревнованиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и вообще, в текущем режиме. Наш край обладает уникальными природно-климатическими условиями, которые, безусловно, дают преимущество спортсменам. Они уже регулярно проводят тренировочные мероприятия на Камчатке, где были модернизированы горнолыжный комплекс «Гора Морозная» и база «Эдельвейс», — рассказала «Известиям» заместитель председателя Госдумы, депутат от Камчатки Ирина Яровая.

Она также сообщила, что направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением рассмотреть вопрос о включении в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» создание на территории Камчатки федерального спортивно-тренировочного центра для подготовки сборных команд по зимним видам спорта.

Дальневосточные надежды
камчатка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Развитие спортивной инфраструктуры региона поддерживает и федеральный центр. Так, Минспорт России и власти края 16 февраля заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта, рассказали «Известиям» в министерстве. В числе задач, обозначенных в документе, — развитие спортивной инфраструктуры, материально-техническое оснащение спортивных объектов современным оборудованием и инвентарем, организация и проведение соревнований, а также реализация комплекса ГТО. Кроме того, приоритетными признаны подготовка кадров и научная и инновационная деятельность в области физкультуры и спорта.

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