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В войска России поступит первый полковой комплект ПВО С-350 «Витязь»

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Первый полковой комплект ПВО средней дальности С-350 «Витязь» должен поступить в войска Российской Федерации уже в этом году. Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова в городе Твери проведена работа по освоению преподавательским составом зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» и подготовке учебно-материальной базы к обучению военных специалистов», — сообщили в ведомстве.

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Новейший мобильный комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» был принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России 26 февраля 2020 года. Особенности системы — всеракурсность, повышенная огневая мощь, увеличенный боекомплект зенитных управляемых ракет (в четыре раза больше, чем у С-400) и повышенная живучесть.

Комплексы ПВО предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, высота — до 30 км. Скорость поражаемых целей — до 4,8 тыс. м/с. Развертывание и свертывание пусковой установки занимает пять минут. Одна пусковая установка С-350 вооружена 12 зенитными ракетами. Комплексы планируют интегрировать в единую сеть с другими системами ПВО.

Впервые комплекс был публично продемонстрирован в 2013 году на авиасалоне МАКС, но его разработка началась на шесть лет раньше. Полный цикл государственных испытаний завершился в 2019 году. В 2020 году на предприятиях концерна «Алмаз-Антей» велась сборка первых серийных образцов для оснащения частей ПВО. «Витязи» из этой партии планировалось впервые задействовать на несостоявшемся майском параде Победы на Красной площади.

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