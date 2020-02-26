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Первый зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» поступил в ВКС России

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 «Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск ВА ВКО им. Г.К.Жукова в Ленинградскую область для обучения боевых расчетов на перспективную технику», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

14 января Минобороны сообщило, что первая С-350 «Витязь» будет размещена в Ленинградской области.

В июне 2019 года глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении разработки новейшей ЗРС С-350 «Витязь».

Натурный образец «Витязя» впервые показали на авиационно-космическом салоне МАКС в 2013 году, разработки начались шестью годами ранее. Государственные испытания системы С-350 завершились в конце марта 2019 года.

Комплексы ПВО средней дальности предназначены для обороны крупных наземных сил во время наступательных и оборонительных операций. Одна пусковая установка С-350 вооружена 12 зенитными ракетами. Комплексы планируют интегрировать в единую сеть с другими системами ПВО.

Дальность поражения целей С-350 составляет до 60 км, высота — до 30 км. Скорость поражаемых целей — до 4,8 тыс. м/с. Развертывание и свертывание пусковой установки занимает пять минут.

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