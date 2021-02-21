В КЧР выписали поступившего с 90-процентным поражением легких пациента

Житель Карачаево-Черкесии, в январе поступивший в госпиталь для пациентов с коронавирусом с поражением легких на 90%, выписан из лечебного учреждения. Состояние мужчины удовлетворительное, сообщили журналистам 21 февраля в региональном оперштабе.

«67-летний житель Малокарачаевского района поступил в ковид-госпиталь на базе Черкесской городской больницы 15 января в тяжелом цитокиновом шторме», — отметили власти. 80% легких были тотально поражены с одной стороны и 90% — с другой, сообщает ТАСС. Врачи боролись за жизнь пациента ежечасно.

В настоящее время мужчина дышит самостоятельно, по результатам компьютерной томографии имеются остаточные фиброзные явления легких.

За последние сутки в республике выявили 45 случаев заражения коронавирусом, всего в регионе зафиксировано 18 759 случаев инфицирования, 17 035 жителей выздоровели, 61 человек умер.

Ранее на этой неделе врачи Самарской городской больницы № 8 вылечили от COVID-19 100-летнюю пациентку. Женщина лечилась в стационаре в течение нескольких недель.

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