Самарские врачи вылечили от COVID-19 столетнюю пациентку

Врачи самарской городской больницы № 8 вылечили от COVID-19 100-летнюю пациентку. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба минздрава региона.

«Из инфекционного госпиталя самарской городской больницы № 8 выписан пациент в возрасте 100 лет», — говорится в сообщении.

Женщина лечилась в стационаре в течение нескольких недель, ей оказали необходимую медицинскую помощь, и она была выписана домой под наблюдение врачей поликлиники, пишет «Газета.ру».

С начала эпидемии COVID-19 в Самарской области выявлено 46 276 случаев заболевания, 42 533 человека выздоровели, 900 умерли.

27 декабря сообщалось, что врачи Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана провели успешное лечение от коронавируса 101-летней Мариам Надершиной.

Также о подобном случае стало известно 7 декабря. Пациентка старше 100 лет выздоровела от COVID-19 в Красноярске.