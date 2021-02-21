Белый дом заявил о готовности Байдена к переговорам с Ираном

Президент США Джо Байден готов к переговорам с Исламской Республикой Иран по ограничению ядерной программы, данное предложение остается в силе. Об этом 21 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CBS.

По его словам, американский лидер намерен сдерживать Тегеран в вопросе получения ядерного оружия. «Он верит, что усердная, проницательная дипломатия является наилучшим средством для этого», — отметил помощник Байдена.

По словам Салливана, за столом переговоров с Ираном стороны могут обсудить возвращение ограничений в отношении иранской ядерной программы.

Накануне сообщалось, что иранские власти рассматривают предложение Евросоюза о переговорах между участниками ядерной сделки и США. Для возвращения Ирана в ядерную сделку американские власти должны отменить санкции в отношении Тегерана, отметила иранская сторона.

19 февраля США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай.

В 2018 году Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Договор, получивший название «Совместный всеобъемлющий план действий», был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Иран отказывался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на отмену санкций. После возвращения американских ограничений Тегеран приостановил исполнение своих обязательств в рамках договора.