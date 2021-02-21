Эксперты предсказали Украине засуху и неурожай

Увеличение засушливых и жарких дней летом и, как следствие, — неурожай, предсказали Украине метеорологи. Об этом 21 февраля сообщило украинское издание «Агробизнес сегодня».

По данным специалистов, в стране за последние несколько лет в два раза выросло число летних дней с температурой, превышающей 30 градусов. Тенденция будет увеличиваться, в ближайшие годы в степях Украины интенсивность засухи вырастет на 15–30%.

Это вызовет раннее созревание яровых сельскохозяйственных культур и одновременно снизит их урожайность.

Изменение климата вызовет учащение суховеев, градов. При этом град будет выпадать весной и осенью, что нехарактерно для этого явления.

По прогнозу экспертов, станет проблематичным культивирование кукурузы, но на севере Украины фермеры смогут растить озимую пшеницу, сою и подсолнечник.

В октябре 2020 года экологи заявили, что Украина стоит на грани экологической катастрофы из-за потери воды. Это подтверждает и озвученные ранее прогнозы. Специалисты неоднократно предупреждали, что через 25 лет Украина может столкнуться с экологической катастрофой, которая вынудит страну импортировать питьевую воду. По словам ученых, Днепр может обмелеть до критических показателей,

В 2019 году глава Союза селянства Украины, экс-президент Ассоциации фермеров Украины Иван Томич заявил, что в настоящее время Украину выручают африканские страны, поставляющие картофель, и Польша, экспортирующая молоко.